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16 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

İkizdere'de toplantı ve gösteri yürüyüşlerine yasak

16 Mayıs 2021, Pazar 22:02
Rize Valiliği, İkizdere ilçe sınırları içerisinde kamu düzeninin sağlanması, koronavirüs tedbirlerinin uygulanabilmesi için gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasının 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamında farklı kesimler arasında gerilim yaşanmasının önlenmesi, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, koronavirüs salgınına karşı halk sağlığının korunması amacıyla önlemler alındığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarına mahal verilmemesi ve yaygınlaşmasının önlenmesi, yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçilebilmesi maksadıyla, meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık tüm alanlarda; yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, açık ve kapalı yer toplantısı yapma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser, şenlik ve miting düzenleme, el ilanı, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve poster asma, toplu karşılama ve uğurlama, basın açıklaması yapma gibi etkinliklerin (parti, sendika, dernek, sivil toplum kuruluşları kongrelerinin, basın açıklamalarının yalnızca parti, sendika, dernek, sivil toplum kuruluşu binalarının içinde sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla düzenlenmesi hariç), yapılmasının 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden valilik makamının 16/05/2021 tarih ve 2835 sayılı oluru ile 17/05/2021 günü saat 00:01'den başlayarak, 15 (onbeş) gün süreyle yasaklanmasına karar verilmiştir."

Etiketler: İkizdere, toplantı, yürüyüş, yasak
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