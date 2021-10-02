İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

18-24 Eylül arasında 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritası açıklandı. Kayseri, 539,31 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre haftalık vaka tablosu açıklandı. Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı.

3 büyük ilde son durum

Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70, İzmir'de 49,01 oldu.

Önceki hafta (11-17 Eylül) Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 olmuştu.

En fazla vaka Kayseri'de, en az vaka Van'da

Kayseri, 100 bin kişide 539,31 ile en fazla vakanın görüldüğü ile oldu. Kayseri'yi Zonguldak, Trabzon ve Rize takip etti.

Nüfusa göre en az vakanın olduğu il ise 41,50 ile Van. Van'ın yanı sıra Aydın ve Antalya da en az vaka görülen illerden.