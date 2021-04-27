İnci kefaline koruma

Van Gölü’nde yaşayan inci kefalleri üreme döneminde sıkı tedbirlerle korunuyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan-15 Temmuz’da üremek için Van Gölü’nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanılmasını önlemek için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığından ayrılan bütçeyle kiralanan 11 araç, kaçak avcılıkla mücadelede kullanılmak üzere güvenlik güçlerine ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine dağıtıldı.

Açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, jandarma, emniyet ve zabıta ekiplerinin inci kefalinin üreme döneminde avlanılmaması için yoğun mesai harcadığı vurgulandı.

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Mâşaallah, Bârekallah...

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"Ne kadar güzeldir" deme!

''Dünyayı ve ondaki mahlûkatı mânâ-yı harfiyle ((bir şeyin kendisini değil de, san'atkarını, ustasını, sahibini bilip tanıtan mana)) sev; mânâ-yı ismiyle ((birşeyin bizzat kendisine bakan ve kendisini tanıtan manası)) sevme. "Ne kadar güzel yapılmış" de. "Ne kadar güzeldir" deme. Ve kalbin bâtınına, başka muhabbetlerin girmesine meydan verme. Çünkü, bâtın-ı kalb âyine-i Sameddir ve Ona mahsustur.''

Risale- Nur, Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf

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