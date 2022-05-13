İnsanlar bir dilim peynire muhtaç oldu

Elazığ’da süt ürünleri ticareti yapan ve aynı zamanda üretici olan Bilal Yıldırım, süt ve süt ürünlerine gelen zamlar nedeniyle insanların bir dilip peynire bile muhtaç hale geldiğini savundu.

Yıldırım, “Bu gidişatımız iyi değil, bir an önce tedbirlerin alınması lazım. Daha çok, ülkeyi ayakta tutan tarım ve hayvancılıktır. Tarım ve hayvancılığa gerekli destek verilmezse insanlarımız biter, ülkemiz çöker Allah muhafaza” dedi. Herkesin zor durumda olduğunu söyleyen esnaf Şükrü Sözlü, “ Bunun nedeni mazotudur, yapılan zamlardır; diğeri bütün faktörler birbirini zaten kovalıyor. Yapılan zamlardan dolayı şu anda ürünlerin hepsi durmuş durumda. Satışımız bayağı bir azaldı, yarıdan yarıya düşmüş halde” ifadelerini kullandı. Elazığ - Anka

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