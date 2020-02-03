İşçilerin hakları bir an önce verilsin

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer bakanlıklarda kadrosuz olarak çalıştırılan işçilerin bir an önce kadroya alınması gerektiğini belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, bakanlıklarda kadrosuz çalıştırılan işçilere yönelik sorularına bakanlardan verilen cevapta, kadrosuz çalıştırılan işçi sayısı dikkat çekti. 696 sayılı KHK ile sona erdiği açıklanan taşeron uygulamasının da bakanlıklarda sürdüğü ortaya çıkıyor. Gürer’in yönelttiği çalışanların kadro sorunu ile ilgili sorusunu cevap veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bakanlığımıza bağlı ve ilgili kuruluşlarında hâlihazırda 8.478 mevsimlik işçi, 8.176 geçici işçi, 5.954 taşeron firma işçisi, 2.339 Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında çalışan işçi mevcuttur ”dedi. Pakdemirli, “2020 yılı Ocak ayı itibariyle son beş yılda 1.719 mühendis işe alınmış olup, mevcut mühendis sayısı 11.416‘dır” dedi.

Sosyal devlet anlayışı ile bağdaşmaz

Gürer, konuyla ilgili “Tüm Bakanlara ayrı ayrı taşeron çalışanı sordum. Mevsimlik, geçici ve taşeron firma işçileri yanında, Toplum Yararı Programı kapsamında çalıştırılan işçilerin varlığının günümüzde olması düşündürücüdür. ‘Modern kölelik’ uygulamasının bakanlıklarda devam etmesi, iktidarın emekçilere bakışının yansımasıdır. Tüm işçilere kadro sözü verip, işçileri geçici, mevsimlik, taşeron firma çalışanı ve TYP çalışanı olarak ayrıştırıp kıdemsiz, ihbarsız güvencesiz, düşük ücretle çalıştırmak sosyal devlet anlayışı ile bağdaşmaz. Kadro emekçilerin hakkıdır. Ayrıca Bakanlıkta mühendis sayısı işlevine göre yetersizdir. Ziraat Mühendisleri, Gıda Mühendisleri ve Veterinerler işsizdir. Bir an önce Tarım ve Orman Bakanlığında hizmete yetecek kadar Mühendis alımı sağlanmalıdır. İşçilerin hakkının verilmediği yerde, mühendislerin de iş beklentileri karşılanmamaktadır. Kadrolardaki boşluk doldurulmalı, işçiler bir an önce kadroya alınmalıdır” dedi.

