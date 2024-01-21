İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'dan İzmir'e seyir halindeki PERIA isimli tankerin İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkisinde demir atması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, gemiye Kıyı Emniyeti römorkörleri ve tahlisiye botları ile müdahale edildiği aktarıldı. AA

Okunma Sayısı: 349

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.