İstanbul’da aylık yaşama maliyeti 63 bin lira

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Yaşam Maliyeti Haziran 2024 raporunu yayımladı. Buna göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79.55 arttı.

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti haziran ayında 63 bin 524 lira olarak hesaplandı. Böylece İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre ise yüzde 3,25 oranında da artmış oldu. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 2.001 lira arttı. Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Haziran ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 89,16 artış oranı ile nohut fiyatlarında yaşandığı görüldü. İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul’da aylık yaşama maliyetinin 63 bin 524 lira olduğunu duyurdu. İPA‘nın yaptığı araştırmaya göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79,55 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyetiyse 63.524 lira. Haber Merkezi

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