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4 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

İstanbul'da incelemeler sürüyor: Gültepe İlkokulu'nda da eğitime ara verildi

04 Ekim 2019, Cuma 17:00
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından yeniden inceleme yapılan Küçükçekmece'deki Gültepe İlkokulu'nda da eğitime ara verildi.

Rektörlük: İÜ - Cerrahpaşa'da iki fakültede eğitime 20 gün ara verildi

İstanbul'da depremin ardından bazı okullarda hasar tespit ve iyileştirme çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Küçükçekmece Gültepe İlkokulu'nda da depremin ardından tekrar yapılan teknik inceleme sonrasında eğitime ara verildi.

Okula gelen velilerden Tülay Çetinkaya, yaptığı açıklamada, geçen hafta depremin ardından okullarının 2 gün tatil ilan edildiğini söyledi.

Okulda yapılan ilk incelemenin ardından eğitim ve öğretime yeniden devam edildiğini aktaran Çetinkaya, ''Okulun arka tarafındaki kolonlarda patlama varmış. Bugün de bize 'Depremden dolayı başka okula aktarılma ihtimali var.' dediler. Bugün de sınıfta dolaplardaki çocukların eşyalarını almaya geldik. Velilerin çoğu eşyalarını almış. Kalan arkadaşlar da eşyalarını almaya geliyor.'' şeklinde konuştu.

Velilerden Ejder Gökdemir, okulun kolonlarında çatlakların olduğunu belirterek, ''Sonuç belli olana kadar okul tatil yapıldı. Bugün gelen öğrenciler alınmamış okula. Veliler eşyalarını almak için geliyor.'' ifadelerini kullandı.

Avcılar'daki Alsancak İlk ve Ortaokulu tahliye edildi

Avcılar Alsancak İlk ve Ortaokulu, Silivri açıklarındaki depremde hasar görmesi nedeniyle tahliye edildi.

Öğrenci velilerinden Nuray Özkan, okulun içine girdiklerinde sallandığını hissettiklerini anlattı.

Okulun nereye taşınacağı ile ilgili henüz bilgilerinin olmadığını dile getiren Özkan, Milli Eğitim Bakanlığından çıkacak kararı beklediklerini söyleyerek, "Bizim devletten beklentimiz, okul bahçemiz o kadar büyük bir alan ki buraya bir prefabrike kurulsun, bizi başka okullara göndermesin. Gerekirse biz veliler olarak maddi açıdan elimizden ne gelirse destekte bulunacağız. Sözünü veriyoruz." dedi.

Üniversiteli öğrenciler fakültelerinin faaliyete geçmesini istiyor

Öte yandan, Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi öğrencileri, 26 Eylül'de meydana gelen depremde hasar gören fakültelerinin faaliyete geçmesi ve derslerinin aksamaması amacıyla taleplerini dile getirdi.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan öğrenciler, kolon ve kirişlerde kesme çatlağı olan ve işlevini yitirmiş binalarda eğitim gördüklerini aktardı.

Öğrenciler, bir an önce fakültelerinin ders yapılabilir hale getirilmesi talebinde bulundu.

AA

Etiketler: istanbul, deprem, okul, inceleme
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