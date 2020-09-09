İstanbul'da toplu ulaşımda Kovid-19 tedbirleri açıklandı

İstanbul Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kente toplu ulaşım için kullanılan minibüs/midibüs, otobüs ve raylı sistem araçlarında uygulanacak Kovid-19 tedbirlerini açıkladı.

İstanbul Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyeceğine karar verdi. Karara göre, raylı sistem araçlarında (metro, tramvay) oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'sine, metrobüslerde ise üçte birine kadar ayakta yolcu alınabilecek. AA

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