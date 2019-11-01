İstanbul Havalimanı Metrosu’nun açılış tarihi belli oldu

İstanbul Havalimanı Metrosu’nun 2020’nin ikinci yarısında tamamlanacağı ve güzergâhının Gayrettepe metro istasyonundan başlayacağı bildirildi.

Kokpit.aero’da yer alan habere göre, Konu ile ilgili açıklamayı İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu yaptı. Samsunlu projenin 2020’nin ikinci yarısında sonbahar dönemine kadar tamamlanacağını söyledi. M11 Gayrettepe Yeni Havalimanı metro hattı durakları listesi şu şekilde sıralanıyor; Gayrettepe-Kâğıthane-Kemerburgaz-Göktürk-İhsaniye-İstanbul Havalimanı.

Okunma Sayısı: 98

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.