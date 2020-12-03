İstanbul için bir uyarı daha

Jeoloji profesörü Naci Görür, Silivri açıkları ile Yeşilköy açıklarına uzanan 65 kilometrelik fay ile Adalar’ın güneyinden geçen fay hatlarının aynı anda kırılması halinde İstanbul’da 7,6 büyüklüğünde deprem olacağını söyledi.

Depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul, İzmir ve Malatya için uyardı. Görür, olası İstanbul depremiyle ilgili, “Özellikle Kumburgaz kolunun yani Silivri açıkları ile Yeşilköy açıklarına uzanan 65 kilometrelik fayın kırılmasıyla en az 7.2 büyüklüğünde bir deprem olacağını ama Adaların güneyinden geçen fay hattı kırılırsa en fazla 7 büyüklüğünde deprem olacağını düşünüyoruz. Ancak her ikisinin birden kırılma olasılığı var” ifadelerini kullandı.

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