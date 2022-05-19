İTÜ’de yemek fiyatlarına yüzde 100 zam

İTÜ’de personel yemek fiyatlarına yüzde 100 zam yapıldı.

Ancak personel maaşlarına enflasyonla birlikte yüzde 30 zam uygulandı. Cumhuriyet’in haberine göre üniversitede örgütlü olan sendikaların temsilcileri ve üniversite çalışanları duruma tepkili. Türk Eğitim-Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, “Yemeklere yapılan zamları doğru bulmuyoruz. Şu anda memurların alım gücü çok zayıf. Böyle bir tavır sergilemeleri doğru değil” dedi. İTÜ’de çalışan ve ismini vermek istemeyen bir personel ise “Bazı arkadaşlar yemeğe bile gidemiyor. Yemekler 8 liraydı, bir anda 16 lira oldu. 12 liralık bir başka menünün fiyatı ise 20 liraya yükseldi” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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