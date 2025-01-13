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13 OCAK 2025 PAZARTESİ - YIL: 55

Kamu emekçileri iş bırakıyor

13 Ocak 2025, Pazartesi
Düzce’de bazı sendika üyesi kamu emekçileri, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını protesto etmek amacıyla 13 Ocak Pazartesi günü bir günlük iş bırakma kararı aldı.

Askerî İş Yerlerinde Görevli Kamu Çalışanları (Asim Sen), Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfedarasyonu (BASK), Birleşik Kamu İş, Hürriyetçi Eğitim Sen ve KESK şubeleri tarafından, Düzce Anıtpark’ta basın açıklaması düzenlendi.

SES Düzce Temsilcisi Cemal Yılmaz, “Ücretlerimiz, haklarımız ve onurlu bir yaşam talebimiz, yıllardır siyasî iktidarın sefalet politikalarıyla gasp ediliyor. Artık yeter! TÜİK’in kamuoyuna açıkladığı yüzde 44,38’lik yıllık enflasyon oranı, halkın çarşıda, pazarda yaşadığı gerçeklerle taban tabana zıttır. Bizleri, gerçeği ve bilimi hiçe sayan bu siyasal manipülasyonlarla sefalet ücretlerine mahkum etmeye çalışanlara karşı mücadele bayrağını yükseltiyoruz. Yalanlarla örülen bu sistemin illüzyonuna boyun eğmeyeceğiz” diye konuştu.

Düzce - Anka

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