Kar temizliğinin ardından İstanbul Havalimanı'na ilk uçak iniş yaptı

Yoğun kar nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda bir pistin açılmasının ardından ilk uçağın inişi gerçekleşti.

Kar temizleme çalışmalarının devam ettiği İstanbul Havalimanı'nda saat 12.00'de bir pistin faaliyete geçmesinin ardından Türk Hava Yolları'nın (THY) Venezuella'nın başkenti Karakas'tan İstanbul'a gelen uçağı saat 12.30'da havalimanına indi. Bu uçağın ardından Meksika'nın Cancun şehrinden gelen TK181 sefer sayılı uçak da inişini gerçekleştirdi. Türkiye'deki başka meydanlara yönlendirilen uçakların gün içinde belli aralıklarla havalimanına iniş yapması bekleniyor. Bu seferler dışında THY, bazı istisnai durumlar hariç diğer seferlerini saat 00.00'a kadar yapmayacak. Öte yandan, uçuşları iptal olan yolcuların İstanbul Havalimanı'nda bekleyişi sürüyor. AA

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