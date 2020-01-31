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31 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

Kar yağışı yolları olumsuz etkiledi

31 Ocak 2020, Cuma 11:05
Kayseri-Ankara ve Kayseri-Niğde yolu kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kayseri-Ankara ve Kayseri-Niğde kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kayseri'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kayseri-Ankara kara yolunun Kalkancık mevki'inde ve Kayseri-Niğde kara yolu İncesu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde trafiğin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapatıldığı öğrenildi.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Etiketler: kar yağışı, yol, olumsuz etki
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