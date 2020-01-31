Kar yağışı yolları olumsuz etkiledi

Kayseri-Ankara ve Kayseri-Niğde yolu kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kayseri-Ankara ve Kayseri-Niğde kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Kayseri'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kayseri-Ankara kara yolunun Kalkancık mevki'inde ve Kayseri-Niğde kara yolu İncesu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde trafiğin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapatıldığı öğrenildi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

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