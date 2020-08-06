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11 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

Karaman'da 84 caddede sigara, dondurma ve çekirdek yasağı

06 Ağustos 2020, Perşembe 20:00
Karaman'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, 84 cadde ve sokakta dondurma ve çekirdek yemenin yanı sıra sigara içmek de yasaklandı.

Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, kentte artan corona virüs vakalarının ardından kentin bazı bölgeleri için yeni kararlar aldı.

Bu kapsamda 84 cadde ve sokağı kapsayan kararda, yürüyerek veya oturarak sigara içmek, dondurma ve çekirdek yemek yasaklandı.

Bugün sabah itibariyle başlayan yasakla birlikte İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 84 cadde ve sokakta uygulama yaptı. Yasağın ilk gününde tüm uyarılara rağmen kurallara uymayan kişiler hakkında tutanak tutuldu.

MASKE KULLANIMI ENGELLEYEN ÜÇ FAKTÖR

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla belirlenen alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemenin neden yasaklandığını açıklayarak, "Bunlar maske kullanımını engelleyen üç temel faktör. Etrafa tükürük atıyor, bunları önleyebilmek için yasak kararı aldık" dedi.

NTV

Etiketler: Karaman, cadde, sigara, çekirdek, dondurma
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