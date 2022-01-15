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15 OCAK 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Karamollaoğlu taburcu oldu

15 Ocak 2022, Cumartesi 19:12
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kovid-19 tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

Partiden yapılan açıklamada, Karamollaoğlu'nun taburcu edildiği, istirahat sürecinin evde devam edeceği belirtildi.

Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise birkaç gün daha evde istirahat edeceğini söyledi: 

"Öncelikle herkesi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Cenâb-ı Hâkk'a bir kez daha hamdolsun, sağlık durumum oldukça iyi; bugün hastaneden taburcu oldum, birkaç gün daha evimde istirahatime devam edeceğim. İlk olarak doktorlarımıza, hemşirelerimize ve diğer tüm sağlık personellerimize çok teşekkür ediyorum. Bu sürecin en başından itibaren, bugüne kadar bir an olsun dualarını eksik etmeyen, selâmlarını ileten, bizzat hastaneye kadar gelerek şifâ temennilerini paylaşan teşkilat mensuplarımıza ve toplumumuzun her bir kesiminden kıymetli vatandaşlarımıza çok ama çok teşekkür ediyorum."

4 Ocak'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan Karamollaoğlu, tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırılmıştı.

 

Etiketler: Karamollaoğlu, taburcu
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