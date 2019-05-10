Kılıçlı hutbe geleneği devam ediyor

Edirne’deki Eski Cami’de 6 asırdır imamlar cuma ve bayram hutbelerine kılıçla çıkıyor.

Edirne'deki Eski Cami'de 6 asırdır süren kılıçla hutbe okuma geleneği, günümüzde de devam ediyor.

Osmanlı döneminde, Edirne'de padişahların Eski Cami'de kılıç kuşanarak tahta çıkış geleneği, cuma ve bayram hutbelerinin kılıç kuşanarak okutulmasıyla sürdürülüyor.

Eski Cami Müezzini Hasan Cerrah, yaptığı açıklamada, Osmanlı'dan miras geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Osmanlı döneminde padişahların tahta çıkma törenlerinin cuma günü camide yaptığını ve padişahların ilk hutbeyi de kılıçla okuduğunu anlatan Cerrah, Eski Cami’de 6 asırdır kılıçla hutbe okunduğunu ve bu geleneği devam ettirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Geleneğe göre, minbere çıkan imamın cuma hutbesinin duasını sol eline aldığı kılıçla okuduğunu belirten Cerrah, "Serhad şehri Edirne'mizdeki en önemli camilerinden biri olan Eski Cami'de kılıçla hutbe geleneği sürdürülüyor. Osmanlı'da kılıçla fethedilen yerlerde bu gelenek başlatılmış. Edirne, 1361 yılında I. Murat tarafından fethedilmiş ve bu gelenek ondan sonra devam ettirilmiş. Bu gelenekte hutbeyi okuduktan sonra kılıcı sol elimize alıp havaya kaldırırız ve devletimizin, milletimizin bekası için dua ederiz." şeklinde konuştu.

Eski Cami

Emir Sultan Çelebi tarafından 1403 yılında yapımına başlanan Eski Cami, Çelebi Sultan Mehmet zamanında, 1414 yılında tamamlandı. 1749 yılında yangından, 1752 yılında da Edirne depreminden zarar gören ve I. Mahmut döneminde tamirat gören cami, Edirne’de Mimar Sinan tarafından yapılan Türk-İslam sanatının en önemli eserlerinden Selimiye Camisi’nin karşısında yer alıyor.