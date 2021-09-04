Kırtasiyelerde ‘denetimsiz ürünler’ tehlikesi

Öğrenciler ve veliler 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı için son hazırlıklarını tamamlıyor.

Uzmanlar, okul alış verişi yapılırken kırtasiye ve giyim malzemelerindeki kimyasallara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuyor. Vitrinleri süsleyen rengârenk boyalar, kokulu silgiler, parlak kalem kutuları gibi severek kullanılan birçok ürün, ihtiva ettiği kimyasallar sebebiyle çocukların sağlığını tehdit edebiliyor. Uzmanlara göre maruziyet değerini aşan kimyasal katkılı ürünler için tetikte olunması gerekiyor. Çok sayıda kırtasiye malzemesinde kimyasallar kullanılıyor. Bu kimyasallardan azo boyar, fitalat, nikel gibi maddeler kısa, orta ve uzun vadede sağlık risklerini beraberinde getiriyor. Alerji, deride döküntü, egzama, akciğer kanseri ve hormonal bozukluklar sebebiyle görülen erken ergenlik ortaya çıkan sağlık sorunlarından bazıları. Duvar’daki habere göre Türkiye’de ürün güvenliği 29 Haziran 2011 tarihinde kabul edilen 4703 Sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun”la düzenleniyor. Buna göre, üreticiler yalnızca güvenli ürünleri piyasaya sürebilir. Kimya mühendisi Sinem Özmen, “Denetim tamamen firmanın inisiyatifine ve ürün güvenliği politikasına bırakılmış durumda. Firmaların ürünlerini piyasaya sürmeden önce güvenlik raporlarını yüklediği bir sistem de yok mesela. Dolayısıyla piyasada hiç test edilmemiş ürünlerle karşı karşıya kalabilirsiniz.” diyor.

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