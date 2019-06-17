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17 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Konut satışında düşüş

17 Haziran 2019, Pazartesi 11:09
Konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31.3 oranında azalarak 82 bin 252 oldu. İpotekli konut satışlarında yüzde 86 düşüş yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31.3 oranında azalarak 82 bin 252 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 895 konut satışı ve yüzde 19.3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 8 bin 240 konut satışı ve yüzde 10 pay ile Ankara, 5 bin 91 konut satışı ve yüzde 6.2 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 10 konut ile Hakkari ve 26 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARINDA YÜZDE 86 DÜŞÜŞ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85.8 oranında azalış göstererek 5 bin 231 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 6.4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul bin 163 konut satışı ve yüzde 22.2 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 19 ile Eskişehir oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 77 BİN KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 oranında azalarak 77 bin 21 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 bin 732 konut satışı ve yüzde 191 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 92.7 oldu. Ankara 7 bin 658 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 829 konut satışı ile Antalya izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konut ile Ardahan oldu.

 

Etiketler: konut, satış, düşüş
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