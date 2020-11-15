Koronavirüs tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Burdur Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Ercengiz'in, geçen hafta Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine evde tedaviye alındığı hatırlatıldı. Ercengiz'in, kan oksijen doygunluğunun düşmesi üzerine Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kontrol amaçlı, gözetim altında tutulabilmesi için sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Genel sağlık durumu iyidir. Tüm vatandaşlarımıza selamı vardır." ifadesi kullanıldı. AA

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