'Korumazsak göllerimizi kaybederiz'

Hemen tedbir alınmazsa önümüzdeki yıllarda çok büyük bir kuraklığın yaşanacağı konusunda uyarılarda bulunan Dr. Erol Kesici, “Gerekli önlemler alındığında önümüzdeki 8-10 yıl içinde bu durum toparlanabilir” dedi.

Türkiye’nin tabiî gölleri her geçen gün kuraklıkla olan savaşı kaybediyor. Su Politikaları Derneği’nin hazırladığı rapora göre göllerin yüzde 60’ı kurudu. Dr. Erol Kesici, 70’e yakın sulak alanın tamamen yok olduğunu ve âcil tedbir alınması gerektiğini söyledi. Hemen tedbir alınmazsa önümüzdeki yıllarda çok büyük bir kuraklığın yaşanacağı konusunda uyarılarda bulunan Kesici, “Gerekli önlemler alındığında önümüzdeki 8-10 yıl içinde bu durum toparlanabilir. Ancak bilimsel verilere göre davranırsak ve gerekli önlemleri alırsak bu mümkün olabilir” dedi.

Su Politikaları Derneği geçen hafta Türkiye’deki göllerde yaşanan kuraklığın boyutunu gözler önüne seren bir rapor yayınladı. 72 sayfalık raporda verilen bilgilere göre Türkiye’de bulunan 300’e yakın gölün yüzde 60’ı kurudu.

‘Doğal Göllerimizin ve Sulak Alanlarımızın Durumu ve Âcil Önlem İhtiyacı’ başlıklı raporda Türkiye’nin bir zamanlar beşinci büyük tatlı su gölü olan Akşehir Gölü’nün tamamen kuruduğu ve Beyşehir Gölü’nün su seviyesinin 26 metreden 6 metreye, Eğirdir Gölü 14 metreden 5 metreye düştüğü belirtildi.

Kuraklık tehlikesinde gelinen nokta

Raporda kuraklık tehlikesinde gelinen nokta, bazı göllerin yıllara göre geçirdikleri değişim gösterilerek anlatıldı. Buna göre bu göllerden biri de özellikle 2009 yılından bu yana bilim insanlarının dikkat çektiği Karataş Gölü. Göller Yöresi’nin önemli sulak alanlarından biri olan Karataş Gölü, o yıllarda uzmanların ‘gölü tamamen kaybedebiliriz’ uyarılarına rağmen bugün gelinen noktada tamamen kurudu.

Burdur Gölü, Akşehir Gölü, Eber Gölü, Acıgöl’de kuruyan, kuraklıkla savaşan göllerden sadece birkaçı… Peki, Türkiye genelinde kuraklık ne boyutta? Türkiye’nin göllerini kurtarmak için alınması gereken tedbirler neler?

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, Türkiye’deki kuraklığın boyutuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de kuraklığın çok ciddî bir seviyeye ulaştığını belirten Erol Kesici, son 60 yılda sulak alanların 70’ten fazlasının tamamen kuruduğunu söyledi.

Kesici, “Bizim ülkemizde en büyük kurumanın görüldüğü alanlar Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi, Marmara bölgesi, İç Anadolu bölgesinde çok şiddetli kuraklığı görmekteyiz. Bundan Güneydoğu Anadolu bölgesi de etkilenmekte. Şu an bundan en az etkilenen Doğu Anadolu bölgesi ve Doğu Karadeniz dediğimiz kısımlar” bilgisini verdi.

EN BÜYÜK İKİ SORUN: KİRLİLİK VE TARIM

Kayıtlara göre tabiî göllerde çok ciddî bir su kaybı yaşandığını vurgulayan Kesici, “70’e yakın doğal sulak alanımızın kurumasının yanı sıra bizim en büyük içme suyu kaynağımız olan örneğin Eğirdir Gölü, Beyşehir Gölü gibi tatlı su kaynaklarımızda su kapasitesi yüzde 70’in çok altına düşmüş durumda. Beyşehir Gölü’nün önceki yıllarda ortalaması 25 metreyken, 3-4 metreye kadar düştü. Yine Türkiye’nin en büyük doğal gölü olan Eğirdir Gölü’nün 16 metre olan ortalaması da 3-4 metre civarında” dedi.

Kesici, bu denli şiddetli kuraklığa sebep olan en büyük iki sorunun kirlilik ve tarımda halen kullanılmaya devam eden sulama sistemleri olduğunu ifade etti.