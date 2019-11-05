Mahmutbey metrosu bitiyor

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nın Kabataş’a uzanan ikinci kısmında da tünel çalışmaları tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bütün tünellerinin tamamlanması sebebiyle, bugün tören düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, 8 ilçeyi bağlayacak hattın Mecidiyeköy-Mahmutbey arasındaki 15 istasyonunun, önümüzdeki yılın ilk aylarında hizmete girmesinin hedeflendiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi: “Yapımı hızla devam eden Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı projesinde mutlu sona yaklaşılıyor. Mecidiyeköy-Mahmutbey arasında test sürüşleri devam eden hattın ikinci etabı olan Mecidiyeköy-Kabataş arasındaki tünel kazı çalışmaları da tamamlandı. 6 Kasım Çarşamba günü ‘Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Tünellerinin Tamamlanması’ sebebiyle tören düzenlenecek. Programda, Mecidiyeköy-Kabataş arasındaki tünel çalışmasını tamamlayan TBM makinesi, hattın Fulya İstasyonu’ndaki şafttan çıkarılacak.”

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