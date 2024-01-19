Marmara'ya kar ve kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul dahil Marmara Bölgesindeki 9 ilde kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu, yağışların yarın öğleden sonra etkisini artıracağı, İstanbul'un kırsal ve yüksek bölgelerinde kar yağışının olabileceği duyuruldu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 17 dereceye kadar çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde, hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı kaydedildi.

Sıcaklıkların yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyden kuvvetlenmesiyle birlikte 8 ila 10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği kaydedilen açıklamada, beraberinde yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren pazar sabahına kadar görülecek yağışların, şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olabileceği uyarısında bulunuldu.

Marmara için kuvvetli yağış uyarısı

Bu arada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre de yarın bölgede yağışların, öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli'de kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde düşeceği tahmin ediliyor.

Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağmur ve sağanak olarak başlayacak yağışların, zamanla havanın soğumasıyla kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.