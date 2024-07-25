Ordulu okuyucularımız piknikte buluştu

Geleneksel olarak düzenlenen “Ordulu Yeni Asya Okuyucuları Pikniği” bu yıl da yoğun bir katılımla Fatsa’nın şirin beldesi Bolaman’da gerçekleştirildi.

21 Temmuz 2024 tarihli piknikte açılış konuşmasını Eğitimci Tevfik Demirbaş yaparak katılım sağlayan misafirlere teşekkürlerini iletti. Program Yeni Asya Gazetesi yazarı Abdülbaki Çimiç’in “Risale-i Nur’da Uhuvvet-Muhabbet ve Tesanüd” dersiyle devam etti. Çevre illerden de katılımın olduğu piknikte Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi İntizam Seyda Durgun ve Ali Demir pikniğe katılarak Ordulu Yeni Asya Okuyucuları ile buluştu. Program Öğle Namazı ve devamında Turgay Namdar’ın namaz dersiyle devam etti. Akabinde misafirlere ikramlarda bulunulduktan sonra Ordu Yeni Asya İl Meşveretince hazırlanan ve Prof. Dr. Ahmet Battal’ın sunumuyla hizmette 40 yılını tamamlamış abilerimize “İstikamet Berat Belgesi” verilerek Risale-i Nurla tanışma serencamını anlattıkları bir tören gerçekleştirildi. Piknik programında ayrıca Ordu Yeni Asya Meşveretince her ay düzenlenen hatim programının duası Eğitimci-Yazar Şemsettin Çakır tarafından yapıldı. Piknik programının sonunda katılımcılar organizasyonu yapanlara memnuniyetlerini ileterek bir sene sonraki piknikte buluşmak üzere alandan ayrıldılar. Ordu - Yeni Asya

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