Meriç Nehri’nde kuraklık alarmı

Türkiye’de görülen yüksek sıcaklık ve son dönemdeki yağış miktarının da etkisiyle Edirne’deki Meriç Nehri’nin su seviyesi saniyede 22 metreküpe kadar düştü. Nehirdeki suyun azalmasıyla yeni tedbirler alınmaya başlandı.

Trakya’da yağmur duası yapıldı Karaağaç mevkiinde kurulu tesisten, Meriç Nehri’ne 600 bin metreküp su bırakılması kararlaştırıldı. Ayrıca nehrin eski haline döndürülmesi için yeni tedbirler doğrultusunda, Meriç İlçesi Çeltik Komisyonu ise nehirdeki tüm pompaların 24 saat süreyle kapatılmasına ve nehirden su alınmamasına karar verdi. Edirne Valiliği’nde ilçe kaymakamları, kurum müdürleri, ilçe tarım ve orman müdürleri, ziraat odası başkanları, çeltik birlikleri ve kooperatiflerinin temsilcilerinin katılım ile yapılan toplantıda Meriç Nehri havzasında tam zamanlı kapatma ve kademeli sulamaya geçilmesi kararı alındı. Haber Merkezi

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