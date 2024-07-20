3,5 milyon hane aşırı yoksul

İzmir Milletvekili Mahir Polat, Türkiye’de 3 Milyon 500 bin hanede kişi başı aylık gelirin 5 bin 600 TL’nin altında olduğunu söyledi.

ANKARA - MEHMET KARA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2022 yılında hayata geçirdiği Türkiye Aile Destek programı kapsamında yardım alan hane sayısı 2022 yılında 3 Milyon, 2023 yılında 4 Milyon ve 2024 yılının ilk 5 ayında 3,5 Milyon hane oldu.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Bakanlığın düzenli sosyal yardım programında olmayan ve aşırı yoksulluk sınırının altında kalan vatandaşlara nakdi olarak gerçekleştirdiği Türkiye Aile Destek Programının genel şartlarına ilişkin açıklamalarda bulunarak; Türkiye’de 3 Milyon 500 bin hane de kişi başı aylık gelirin 5 bin 600 TL’nin altında olduğunu söyledi. Polat bugün asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı ve Temmuz ayında gerçekleşmeyen zamla milyonlarca vatandaşın mağdur olduğunun altını çizerek bir de bunun yanında hanesinde kişi başı gelirin asgari ücretin 3’de 1’inin altında 5 bin 600 TL bile olmayan 3 Milyon 500 bin hanenin varlığının bu iktidarın utanç hanesinde olduğunu söyledi.

HOLLANDA NÜFUSU KADAR YOKSULUMUZ VAR

Yapılan desteklere dikkat çeken Polat, kademeli olarak gerçekleşen destek tutarlarının hane de kişi başı aylık geliri 450 TL ve altında olan vatandaşlara 1250 TL, hane de aylık gelirin 1300 TL ve 3000 bin TL olması halinde aylık sadece 850 TL olduğunu söyledi. Bugünkü tablo karşısında ekonomik verilerin iyiye gittiğini söyleyen iktidarın yaratmış olduğu derin yoksulluğu görmezden geldiğini vurgulayan Polat, bugün Hollanda bizi kıskanıyor diyen iktidar anlayışının 17 Milyon nüfuslu Hollanda kadar yoksul oluşturduğunu söyledi. Türkiye Aile Destek programının 2022 yılında 1 yıllığına hayata geçirildiğinin altını çizen Polat, geçtiğimiz yıl 1 yıllığına uzatılan destek programının önümüzdeki ay biteceğini Bakanlığın uzatması halinde vatandaşların bu destekten yararlanmaya devam edebileceğini söyledi.

4 MİLYON HANE ELEKTRİK FATURASINI ÖDEYEMİYOR

Bakanlığın açıklamış olduğu raporda elektrik faturasını ödeyemeyen hane sayısının 2021 yılında 2 milyon 400 bin olduğuna vurgu yapan Mahir Polat, “2024 yılı Mayıs ayı itibari ile elektrik faturasını ödeyemeyen hane sayısının 4 milyonu bulduğunu söyledi. Son gerçekleşen yüzde 38’lik zam sonrası bu sayının artacağını belirten Polat, yılsonunda elektrik faturasını ödeyemeyen hane sayısını 5 milyonu bulabileceğini öngörüyoruz” dedi.