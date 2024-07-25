"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 TEMMUZ 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Avustralya'da 55 yıl önce batan geminin enkazına ulaşıldı

25 Temmuz 2024, Perşembe 15:20
Avustralya'da 1969'da çelik taşırken fırtınaya yakalanarak batan ve 26 kişilik mürettebattan 21'inin öldüğü yük gemisinin enkazına ulaşıldı.

Avustralya basınındaki haberlere göre, 25 Ağustos 1969'da batan "MV Noongah" gemisinin enkazı 170 metre derinlikte bulundu.

Enkazın yeri, yüksek çözünürlüklü deniz tabanı haritalaması ve video görüntüleri kullanılarak tespit edilirken enkaz, büyük ölçüde sağlam ve dik şekilde bulundu.

Yeni Güney Galler açıklarında çelik taşırken fırtınaya yakalanarak batan ve 26 kişilik mürettebatı bulunan "MV Noongah" yük gemisi için o dönemde Avustralya tarihinin "en büyük deniz arama kurtarma çalışmalarından" biri yapılmıştı.

Geminin batmasının hemen ardından mürettebattakilerden 5'i kurtarılmış, 21'i hayatını kaybetmişti.

AA

Okunma Sayısı: 253
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çöp balonları, Güney Kore'de hava trafiğini aksattı

    Avustralya'da 55 yıl önce batan geminin enkazına ulaşıldı

    Demokratların yarısı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki skandal konuşmasını boykot etti: 'Delilik', 'İkiyüzlülük', 'İğrenç'

    Teröristin, Satılmışlar Meclisinde ayakta alkışlandığı gün, İsrail Gazze'de 60 noktayı daha vurdu!

    Etiyopya'daki heyelanda ölü sayısı 500'e çıkabilir! Çıplak elle kazı yapıyorlar!

    İsrail’e silah ambargosu çağrısı

    Eğitime erişim zorlaşıyor

    Soykırım davasına hâlâ müdahil olmamışız

    Ücretler azaldı, rant gelirleri arttı

    Faiz 6’ya, enflasyon 2’ye katlandı

    Filistinlilerin birliği desteklenmeli

    Cinayetleri işleyenler gazeteci değil

    Çay üreticisi: Artık yeter

    Kartlı ödemelerde rekor artış

    İktidar bağımsız basını susturmaya çalışıyor

    “Köylünün küçük kıyameti kopuyor”

    MB: Enflasyon Temmuz’da artacak

    Kuzey Kore'nin çöp balonu bu kez Güney Kore başkanlık ofisi yerleşkesine düştü

    "İsrail'' Paris Olimpiyat Oyunları'nda da istenmiyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargıtay üyesinin itirafı
    Risale-i Nur'dan

    “Sıcağın şiddeti, Cehennemin hararetinden”
    Genel

    Soykırım davasına hâlâ müdahil olmamışız
    Mikail YAPRAK

    Ölümüne gülen çocuk
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yeni bir Türkiye dönemi -1
    Ahmet BATTAL

    ABD seçimleri bizim neyimiz olur?
    Süleyman KÖSMENE

    Bir Kur'an kavramı: Seb'ül-Mesani - 2
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mustafa Soykan

    Kral öldü; yaşasın çocuk kral!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.