Maskede TC kimlik numarası yetsin

Eczacılar, maske dağıtımının Sağlık Bakanlığı’nın vatandaşlara göndereceği kodla sağlanacağı belirtilmesine rağmen, bu sistemin işlevsel olmadığını, TC kimlik numarasının yeterli olması ve eczanelerde maske satışına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Hükümet geçen hafta maske satışının yasaklandığını belirterek, PTT üzerinden 20-65 yaş aralığındaki vatandaşlara haftada beş adet ücretsiz maske dağıtılacağını açıklamıştı. Yoğun talep üzerine maske başvuruları ePttAvm’den e-Devlet’e kaydırılmış, daha sonra dağıtımın eczanelerde yapılacağı duyurulmuştu. Eczanelerde maske dağıtımının Sağlık Bakanlığı’nın vatandaşlara göndereceği kodla sağlanacağı belirtilmişti. Diken.com’daki habere göre Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan şöyle konuştu: “İnsanlar kendilerine kod gelmediği için ve eczanelerden de satılmadığı için işportadan, nalbur, büfe gibi sağlıklı olmayan koşullarda temin etmeye çalışıyorlar. Eczanelerimizden ihtiyaç halinde maske satılmasının serbest bırakılması için izin istiyoruz”

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