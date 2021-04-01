Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında seferler aksadı

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Yenimahalle durağındaki trafoda yangın çıkması nedeniyle bir süre sefer yapılamadı.

Alınan bilgiye göre, M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının, Yenimahalle istasyonu içerisindeki elektrik trafolarında sabah saatlerinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken bu istasyondaki seferler durduruldu. Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, seferin yapılamaması nedeniyle Yenimahalle durağında yoğunluk oluşturdu. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Metro seferleri, bir süre Mecidiyeköy-Yenimahalle ve Mahmutbey-Oruç Reis istasyonları arasında yapılırken, Yenimahalle-Tekstilkent istasyonları arasında ise İETT otobüsleriyle ücretsiz ring seferleri gerçekleştirildi. Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında geçici bir süre için seferlerimiz Mecidiyeköy-Yenimahalle ve Mahmutbey- Oruç Reis istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi. Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından metro hattındaki seferler normale döndü. AA

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