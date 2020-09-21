Mersin'de işçiler amonyak gazından zehirlendi

Mersin Serbest Bölge'deki tekstil fabrikasından sızan amonyak gazından etkilenen 19 işçi, hastaneye kaldırıldı. Gaz zehirlenmesinin çıkış sebebi araştırılıyor.

Mersin'de henüz nedeni bilinmeyen sızıntıdan etkilenen fabrika işçileri, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince zehirlenme şüphesiyle 12 işçi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 5 işçi Toros Devlet Hastanesine, 2 işçi de Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Gazdan hafif etkilenen bazı işçilere ise ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

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