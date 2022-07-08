Mersin ve Kars'ta ormanlık alanlara giriş yasağı

Yazın başlamasıyla sıcaklık değerlerinin artacağı ve olağanüstü hava durumları nedeniyle orman yangınlarının ortaya çıkabileceği değerlendirildi. Mersin ve Kars'ta valilikler ormanlık alanlara girişleri yasakladı.

Mersin Valiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla yeni kararlar aldı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Mersin sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 4 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında yasaklanmıştır. Mersin'deki ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır. Orman Yasasının 31. ve 32. maddeleri kapsamında olan köyler, mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişi ve ormanla ilişiği olamayan köyler, mahallelerde dahil olmak üzere anız, bağ, bahçe zeytinlik ve tarla temizliğinde meydana gelen dalların, her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır."

Orman alanı civarındaki tesislerle sanayi kuruluşlarının yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklarının belirtildiği açıklamada, enerji nakil hatlarının yapım ve bakımıyla ilgili kuruluşlarının da her türlü tedbiri alacağı, gerektiğinde de enerji kesintisi uygulayacakları belirtildi.

Alınan karar ve önlemlere aykırı hareket edenlere idari ve adli işlemler yapılacak.

Kars

Yaz aylarında havaların aşırı derecede ısınması, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde araç yoğunluğunun artması nedeniyle kasten ya da kusurlu davranışlar nedeniyle orman yangınları oluşabileceği değerlendirildi.

Anayasal hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik eylem ve faaliyetlerde bulunan terör örgütleri ve uzantılarının, huzur ve güven ortamına zarar vermek, kamuoyunda gündem yaratmak ve toplumsal hayatı olumsuz etkilemek amacı ile tarım arazileri ve ormanlık alanlarda sabotaj eylemleri gerçekleştirebilecekleri aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Turizm bölgelerinin bu anlamda hedef alınabileceği ve bu sebeple mahallin şartlarına göre orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ülke genelinde orman yangınları açısından meteorolojik şartlar göz önünde bulundurularak orman yangınları ile mücadele konusunda ilave tedbirler alındı. Kars Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunca alınan kararla ateş yakılmasına müsaade edilen alanlar da dahil olmak üzere il sınırları içerisinde mesire yeri olarak belirlenen yerler haricinde orman bölgelerine 8 Temmuz-1 Ekim tarihleri arasında girişler yasaklanmıştır."