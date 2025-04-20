Mersinli hayırseverler araçlarını Gazzelilere bağışladı

Mersin’de yaşayan iki hayırsever, araçlarını Gazzelilere destek olmak için bağışladı.

Kentte yaşayan iki hayırsever, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de yaşayan Filistinlilere destek olabilmek için insanî yardımları organize eden Umut Kervanı Derneğinin kampanyasına destek verdi. Hayırseverler, hafif ticarî araç ve motosikletini Gazze’de sıcak yemek, gıda, giyim ve çadır gibi insanî yardımları organize eden derneğe bağışladı. Motosikletini bağışlayan hayırsever Cihat Arslan, “Yapılan bu zulme sessiz kalmamayı düşündük. Ailemle konuşarak kullandığım motosikleti bağışlamak istedim. Bizim yaptığımız bu bağış belki diğer vatandaşları teşvik edecek.” dedi. AA

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