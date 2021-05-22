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22 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

22 Mayıs 2021, Cumartesi 09:54
Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli yağış, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda ise kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Ordu, Giresun ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli ve Ardahan'da sağanak ile gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

İç Anadolu’nun güneydoğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

 

Etiketler: Meteoroloji, kuvvetli yağış, uyarı
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