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30 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Meteoroloji uyardı: Kar ve yağmur bekleniyor

30 Ocak 2020, Perşembe 10:38
İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde hava bugün parçalı ve çok bulutlu olacak.

Kırklareli, Edirne Iğdır, Ağrı ve Van dışında tüm yurtta yağış öngörülüyor. 

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevrelerinde görülecek yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, Marmara ve Batı Karadeniz'de 2 ile 4 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor.

Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerine kadar Batı ve Orta Akdeniz'de güneyli yönlerden, yarın sabah saatlerinden itibaren Akdeniz ve İç Anadolu'nun Toroslar kesiminde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Etiketler: Meteoroloji, kar, yağmur
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