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17 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Meteorolojiden sağanak uyarısı

17 Haziran 2019, Pazartesi 12:53
Doğu Anadolu, İç Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 8, Ardahan'da 10, Erzincan'da 12, Erzurum ve Ağrı'da 13, Tunceli'de 15, Iğdır'da 19 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 34, Iğdır'da 33, Erzincan'da 32, Ağrı'da 28, Erzurum ve Kars'ta 27, Ardahan'da 26 derece olması bekleniyor.

Açıklamaya göre, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta genellikle öğleden sonraları görülecek yağışların yer yer kuvvetli ve şiddetli olması, hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor. 

Yağışlar sonucu meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

İç Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Antalya, Burdur, Isparta) ve Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar yerel şekilde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların, kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

AA

Etiketler: meteoroloji, sağanak, uyarı
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