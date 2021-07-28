Nazım Pınarcı dualarla

İzmir Yeni Asya okuyucularından Nazım Pınarcı bir müddettir tedavi gördüğü Buca Tınaztepe Hastanesinde dün sabaha karşı vefat etti. Pınarcı, birçok insana Risale-i Nur’u tanıtmıştı.

Nazım Pınarcı vefat etti İzmir Yeni Asya okuyucularından Nazım Pınarcı bir müddettir tedavi gördüğü Buca Tınaztepe Hastanesi’nde dün sabaha karşı vefat etti. 1948 Alaçatı doğumlu olan Nazım Pınarcı, arkadaşlarının arasında 'Filozof Nazım' lâkabıyla anılıyordu. Ayakkabıcılık mesleğinde bir çok insana Risale-i Nurlar’ı ve Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’ni tanıtmıştı. İzmir'in Çamdibi semtinde de Risale-i Nurlar’ı tanıtarak orada ders halkasının oluşmasına vesile olmuştu. İzmir - Salih Sütlüoğlu

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