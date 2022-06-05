Artvin Hopa’da çay üreticileri, artan fiyatlardan yakındı.

Gübre atmayınca bu yıl ancak 2 sürüm alabildiğini belirten Hatice Yalçınkaya, “Çay almadım, alamadık, nasıl alayım. Gübre atamadık. Çay az geliyor, verimli olmuyor. Çaya ihtiyacım var, çayla geçiniyorum. Gübre atabilsem daha iyi olacaktı. Birinci ikinci üçüncü sürümü de alacaktım, şimdi 2 sürüm. 7 tane çocuğum var. 2 sürüm yetmez bu sene çok borçluyum. Ne olacak halimiz bilmiyorum. Bir şey diyeceğim ama demek de istemiyorum. Herkes de biliyor bu işleri. Kim böyle yükseltti gitti Allah’a emanet olsunlar. Bu sene biz gerçekten mahvolduk. Diyeceğim çok şey var ama demeyeceğim” diye konuştu.

Artvin - Anka