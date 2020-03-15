"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

Osmaniye'de deprem

15 Mart 2020, Pazar 13:40
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.35'te Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 18,97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AA

Okunma Sayısı: 99
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Marketlere akın etmeye gerek yok'

    El temizliğinde hangi sabun kullanılmalı?

    'Umreden dönen 10 bin kişi yurtlarda misafir edildi'

    Umreden dönenler yurtlarda ayrı odalarda gözlem altında

    Mescid-i Aksa Külliyesi'ndeki mescitler de kapatıldı

    İran'da ölü sayısı 724'e yükseldi

    'M4 karayolunda 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi'

    Suriye'deki iç savaş 9 yılını geride bıraktı...

    Avustralya'ya girecek herkese tecrit uygulaması

    Fenerbahçe'de kötü rekora 2 maç kaldı

    14 petrol şirketi 495 milyar dolar kaybetti

    'Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım'

    Dikkat: Merdiven altı üretimler zehirlenmeye yol açabilir!

    Sığınmacıların zorlu bekleyişleri 17. gününde

    Çin'de ölü sayısı 3199'a yükseldi

    Umreden dönenlerin karantinaya alınmasına ilişkin Kalın'dan açıklama

    'Fırat Kalkanı ile Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi'

    Yanlış bilgi virüsten beter

    'Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı'

    HSK’ya da yargı denetimi şart

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İlahî ikazlar ard arda, iç içe
    Davut ŞAHİN

    Coronavirüs diyor ki…
    Durmuş Ali İnci

    Virüs salgını ve Risale-i Nur’dan birkaç hakikat
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    İspanyol (Çin) virüsü
    Genel

    HSK’ya da yargı denetimi şart
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    İnsan âcizdir, Kudret’e istinad etmeli
    Genel

    Yanlış bilgi virüsten beter
    Ahmet BATTAL

    Demokratlararası itişkakışı önleme
    Genel

    O saldırıdan sonra birçok kişi camileri ziyaret etti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.