Pazarda ‘İmece Noktası’

Samsun Atakum’daki semt pazarlarına konumlandırılan imece noktaları, ilçe sakinleri için dayanışma ağı oluyor.

Pazar alışverişini yapanlar, fazladan aldıkları bir poşet sebze ya da meyveyi imece noktasının askılarına asıyor. Duvar’ın haberine göre, ihtiyaç sahipleri de bu poşetlerden dilediklerini alarak evlerine götürüyor. Belediyenin hayata geçirdiği bu sistem ile yardım eden ve yardım alanlar birbirlerini görmüyorlar. Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından ilçedeki semt pazarlarının giriş-çıkış noktalarına konumlandırılan İmece Noktası’nın üzerinde askılar bulunuyor. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, şunları söyledi: “Yardım etmek isteyen insanların yardımlarını alıp ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırıyoruz. Pazara gelen komşularımız, hemşehrilerimiz kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar, herhangi birinden iki kilo fazla alıp gelip buraya asıyorlar. Böyle bir dayanışma ağı oluşturduk. Çünkü içinde bulunduğumuz kriz, ekonomik dar boğaz, işsizlik bir süre daha devam edecek.”