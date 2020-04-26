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26 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Ramazan’da kenetlenmeliyiz

26 Nisan 2020, Pazar
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ramazan ayı ile ilgili, “Bütün toplum bir anlamda birbirine kenetlenebilmeli, kardeşlik, sevgi, dostluk bağlamında” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV5 Ana Haber Bülteni’nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ramazan ayı olması dolayısıyla bütün vatandaşlara, hangi görüşten, kimlikten, inançtan olursa olsun “hayırlı Ramazan” dileklerini ileten Kemal Kılıçdaroğlu, “Ramazan, bizim için sevginin, hoşgörünün, kardeşliğin egemen olduğu bir süreci hatırlatıyor. Bir ay içerisinde Rabb’imize duâ edeceğiz, güzel şeyler isteyeceğiz, duâlarımızın gerçekleşmesini, memleketimizde huzur isteyeceğiz” dedi. 

Ramazan ayında biraz daha düşünme, ibadet etme, nefsi terbiye etme, insanlara hoşgörüyle bakma, toplumun huzur içinde yaşaması için dua edilmesi anlayışında olduğunu aktaran CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Bütün toplum bir anlamda birbirine kenetlenebilmeli, kardeşlik, sevgi, dostluk bağlamında. Fakirlere, yoksullara, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeliyiz, hastalara bakmalıyız, yani iyilikte yarışma diye bir düşünce var malûm, bizim inancımızın da öngördüğü temel kurallarından birisidir. İyilik yapmalıyız, kötülüklerden, kinden, öfkeden ön yargıdan arınmalıyız” ifadelerini kullandı.

Bir araya gelirsek daha güçlü oluruz

Demokrasinin herkes için geçerli olan bir kavram olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Ben de düşüncelerimi söylemeliyim, benim gibi düşünmeyen insan da düşüncelerini söyleyebilmeli. Ben de inancımı yerine getirebilmeliyim, başka türlü inanca sahip olana da saygı duymalıyız. Kimlikler konusunda da kavga etmemeliyiz. Herkesin kimliğine de saygı duymalıyız. Kişinin kimliğine, kişinin inancına, yaşam tarzına, düşüncelerine saygı göstermeliyiz. Allah’ın bize verdiği en değerli şey akıldır. Aklımızı kullanmayacak mıyız? Kullanacağız. Aklımızı kullanacaksak, ayrışmamamız, bir arada olmamız lazım ve bunu bir araya getirmemizin temel nedeni de demokrasidir. Demokratların birleşmesini istedim. Otoriter rejimler varsa demokratların, düşünce özgürlüğünü, inanç özgürlüğünü, yaşam tarzı özgürlüğünü savunanların bir araya gelmesi lazım. Bir araya geldiğimiz zaman daha güçlü oluruz, sesimiz daha gür çıkar, ülkeye huzuru, refahı, barışı getiririz.” 

AA

Etiketler: Ramazan, kenetlenme
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