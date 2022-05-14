Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı iniş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi.

İstanbul Havalimanı'ndan saat 08.30'da havalanan Türk Hava Yollarına ait TK 2538 sefer sayılı "Rize-Artvin" adlı yolcu uçağı, 10.35'te Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki yolcular, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile alanda bulunan kişilerce çiçeklerle karşılandı. Uçaktan ilk olarak THY Genel Müdürü Bilal Ekşi indi. Ekşi, gazetecilere, havalimanının Rize ve Artvin için önemli bir proje olduğunu söyledi. İnişi pilotlarla birlikte kokpitte gerçekleştirdiğini belirten Ekşi, "Çok güzel bir havalimanı. İnişi çok kolay. Üç kilometre pisti var. Bina olarak çok güzel. İnşallah bölge için hayırlara vesile olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi. AA

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