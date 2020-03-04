Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait 158 borda numaralı "Caesar Kunikov" adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Gemideki mürettebatın sahili izlediği, bir askerin ağır makineli tüfeğin başında beklediği görüldü.

Rus donanmasına ait 158 borda numaralı 112 metre uzunluğundaki "Caesar Kunikov" adlı savaş gemisi, saat 17.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yaklaşık 1 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi, Marmara Denizine açıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot ve geminin eşlik ettiği geminin geçişi esnasında bir askerin ağır makineli tüfeğin başında beklediği, mürettebatın ise güvertede sahili izlediği görüldü.

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