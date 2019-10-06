Samsun’da kedi kasabası

Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Nurhan İşler, kasabada kedilerin yaşama kalitesini arttırmak için çalıştıklarını söyledi.

Samsun’da, belediye kediler için 20 dönüm alan ayırdı. Bu 20 dönümlük alanı ‘Kedi Kasabası’ oluşturuyor. Kedi kasabasında yaklaşık 400 kedinin temel ihtiyaçları karşılanırken aynı zamanda birçok aktivite için alanlar da var.

Kedilerin her türlü konforunun düşünülmüş. Çevredekilerin getirdiği veya kendilerinin aldıkları yaralı ve bakıma muhtaç kedilere, tedaviden sonra Kedi Kasabası’nda bakılıyor.