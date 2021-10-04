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4 EKİM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Şehit Babası, tarihi İsa Bey Camisi İmamı Taşdemir'den takdir toplayan girişim

04 Ekim 2021, Pazartesi 12:00
İzmir'in Selçuk ilçesindeki tarihi İsa Bey Camisi'nde imamlık yapan Şehit Babası İbrahim Taşdemir, yaklaşık 6 yıldır ibadethaneyi ziyaret eden yabancı turistlere 15 dildeki Kur'an-ı Kerim kitapçıklarını hediye ederek, İslam'ı anlatıyor.

Diyarbakır'da, bölücü terör örgütüne yönelik 2017'de düzenlenen operasyonda şehit olan özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir'in babası İbrahim Taşdemir, görev yaptığı camiye gelen yabancı turistlere Müslümanlığı anlatıyor, onlara Kur'an-ı Kerim hediye ediyor.

Her yıl yüzlerce turistin ziyaret ettiği camide, sadece namaz kıldırmak yerine turistlere İslamiyet'i anlatmaya da karar veren Taşdemir, 6 yıl önce, Sultanahmet Camisi'nde turistler için birçok dilde Kur'an-ı Kerim dağıtıldığı bilgisine ulaşınca, İstanbul'a gitmeye karar verdi.

Cami derneği yetkilileriyle görüşen ve kendisi için de Kur'an-ı Kerim ve broşürler alan Taşdemir, camiye gelen yabancı turistlere 15 dildeki Kur'an-ı Kerimleri hediye ettikten sonra kısa bilgiler de veriyor.

Turistlere kolonya ve şeker ikramının ardından cami girişindeki stantlara koyduğu kitapları ücretsiz alabileceklerini söyleyen Taşdemir, kendi iletişim bilgilerini de turistlere vererek İslamiyet ile ilgili turistlerin sormak istedikleri sorulara mail yoluyla cevap veriyor.

Taşdemir, şimdiye kadar turistlere yaklaşık 20 bin Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Taşdemir, göreve başladığı ilk zamanlar yüzlerce turistin geldiğini ve bu turistlerin sadece caminin fotoğrafını çekip gittiklerini gözlemlediğini anlattı.

Din adamı olarak görevinin sadece namaz kıldırmak ve camiyi açıp kapatmak olmadığını vurgulayan Taşdemir, camide Allah rızası için İslam'ı tebliği adına bir şeyler yapmaya karar verdiğini vurguladı.

Türkiye'de en çok turistin ziyaret ettiği camilerden Sultanahmet Camisi'nde turistlere yönelik çeşitli faaliyetler yapılması üzerine derneğe ulaşıp yardım istediğini dile getiren Taşdemir, şöyle devam etti:

"Orada bu işle ilgili yönlendirme levhaları, stantlar ve kitapları gösterdiler. Son derece mutlu oldum. Raflarda çok sayıda kitabı gördüm. Bana ne istediğimi sordular, ben de 'sizde ne varsa hepsinden istiyorum, derneğim, param yok' dedim. Sultanahmet Camisi'nden bize 20 bin civarında Kur'an-ı Kerim ve broşür gönderdiler. Biz de bu kitapları yabancı turistlere ücretsiz olarak dağıtmaya başladık."

Turistlerin kitapları hemen almadığını, çekindiklerini dile getiren Taşdemir, şeker, kolonya, incir ve su ikram ederek onlarla ilk başta gönül bağı kurmaya çalıştığını vurguladı.

Türk misafirperverliğinden turistlerin övgüyle söz ettiğini söyleyen Taşdemir, misafirler için hazırladığı ve içerisinde İslam ile ilgili bilgilerin yer aldığı mektubu da onlara takdim ettiğini kaydetti.

Taşdemir, Alman bir kadının, Müslüman olduğuyla ilgili kendilerine dönüş yaptığını sözlerine ekledi.

AA

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