Sıcaklar, meyve ağaçlarını kuruttu

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) İzmir Şube Başkanı ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hakan Çakıcı, bu yıl hem İzmir’de hem Türkiye genelinde aşırı sıcakların erken bastırdığına dikkati çekip, daha haziran ayındayken bitkilerde ve meyve ağaçlarında yanıklar oluştuğunu söyledi.

Sebze, meyve üretiminin en fazla olması gereken haziran ayında ürünlerin yüksek sıcaklıklardan olumsuz etkilendiğini anlatan Çakıcı, “Aşırı sıcaklıklar bitkinin çok su tüketmesine neden oluyor. Aşırı su kaybı bitkiyi strese sokuyor. Bu stresi yapraklarda kurumalar şeklinde görüyoruz” dedi.

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