Sıcaklıklar düşüyor, rahmet geliyor

Sıcaklıklar yurdun kuzey ve iç kesimlerinde birkaç derece düşecek. Doğu Karadeniz’deyse kuvvetli yağış bekleniyor.

TRT Haber‘e konuşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci, ‘hafta içi yurdun güney ve batı kesimlerinde mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların hafta sonu tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkacağını’ belirtti.

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