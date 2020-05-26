Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen ölümlü kazalar

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yaşanan trafik kazalarında 14 kişi vefat etti, 55 kişi yaralandı.

Arife günü olan 23 Mayıs'tan bu yana çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Ağrı'da ise AK Parti Ağrı Belediyesi Meclis üyesi Musa Kazım Şahin, kullandığı aracın Suluçem Kavşağı mevkisinde devrilmesi sonucu vefat etti, oğlu Toprak Şahin (18) ağır yaralandı. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de uçuruma devrilen aracın sürücüsü vefat etti. Trabzon'un Of ilçesinde ise yanan otomobildeki 3 kişi veaft etti, 1 kişi ağır yaralandı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde de Emin Altın (39) idaresindeki 16 NFD 14 plakalı motosiklet, Şirinköy-Sazoba köy yolunda ağaca çarptı. Hastaneye kaldırılan sürücü vefat etti. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Habil Ünlü (25) idaresindeki 06 MYF 50 plakalı otomobil, Hüyük Mahallesi Jandarma mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki 66 AAV 839 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Yasin Çelik (18) öldü, Habil Ünlü ve Murat Turhan (17) yaralandı. AA

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