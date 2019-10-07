THY, 700 kabin memuru alacak

THY, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında 700 kabin memuru alacak.

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde kadın kabin memuru alacak. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY, istikrarla devam ettirdiği büyüme sürecinde kabin memuru olarak yer almak isteyen yeni çalışma arkadaşlarına yönelik Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İstanbul İl Müdürlüğü ile protokol imzaladı. THY Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları) Abdulkerim Çay ile İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yunus Yelmen tarafından imzalanan protokolle bayrak taşıyıcı hava yolu yeni çalışma arkadaşlarını ailesine dahil edecek. İlgili iş birliği kapsamında 700 başvuru sahibinin THY ailesinde istihdamı sağlanacak. İmza sonrası iş birliğine ilişkin açıklama yapan Çay, dünyanın en iyi hava yolu olma hedefiyle izledikleri yol haritasında her geçen gün belirli bir mesafe katettiklerini belirtti. Çay, seyahat deneyiminin hemen hemen her aşamasında hayata geçirdikleri yenilikçi icraatlar, hızla büyüyen filo ve uçuş ağıyla gelişimi bilfiil sürdürdüklerini vurguladı. AA

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