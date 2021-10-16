Timraş Obruk Gölü'nde su seviyesi geriledi

Konya'nın Çumra ilçesindeki Timraş Obruk Gölü'nde kuraklık nedeniyle su seviyesi 5 metreye kadar düştü. 1970'li yıllarda tarımsal sulamaya destek veren göl artık eski görüntüsünden çok uzakta.

İklim değişikliği, küresel ısınma ve kuraklığın etkilerinin sıklıkla görüldüğü Konya Kapalı Havzası'nda, kuruyan pınar, göl ve göletlerin yanı sıra obruk göllerinde de su çekilmeleri yaşanıyor. Çumra ilçesinde 325 metre yüzey çapı ve jeolojik yapısıyla da ziyaretçi çeken Timraş Obruk Gölü de kuraklıktan etkilendi. Son 4 ayda su seviyesindeki düşüşün gözle görülür derecede fark edildiği gölde, suların çekilmesi çevredeki yerleşim yerlerinde yaşayanları da korkutuyor. Sınırındaki Gökhöyük Mahallesi'nin su ihtiyacını karşılamak üzere geçmişte DSİ'nin doğal su deposu olarak da kullandığı obruk gölü, bölgede yoğun yer altı su kullanımı, kuraklık ve iklim değişikliğinin etkisiyle su seviyesi 5 metreye kadar geriledi.

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